«Барселона» опубликовала поздравительное видео ко дню рождения Месси
Официальный аккаунт каталонской «Барселоны» поздравил капитана команды Лионеля Месси с днем рождения, сообщает «Советский спорт».
Аргентинскому футболисту исполнилось 32 года.
Помимо теплых слов в сторону нападающего сине-гранатовых, к посту было прикреплено видео с нарезками лучших моментов в карьере игрока.
«Мы наблюдали за тем, как ты взрослеешь. Мы скандировали твое имя», — гласит пост «Барсы».
Форвард оказался в системе «Барселоны» в 16 лет, однако его дебют состоялся в 2004 году, когда Месси исполнилось 17 лет.
В стане сине-гранатовых он завоевал четыре золота Лиги чемпионов.
Ранее игрок сборной Аргентины рассказал о праздновании дня рождения Месси.
We've watched you grow up.— FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 июня 2019 г.
We've chanted your name.
✨ THE GREATEST ✨
Happy birthday, Leo #Messi! pic.twitter.com/oR66PAnBc2