«Барселона» опубликовала поздравительное видео ко дню рождения Месси

<img src="//img.gazeta.ru/files3/557/12428557/RTS2IU94-pic905-895x505-40865.jpg">

Официальный аккаунт каталонской «Барселоны» поздравил капитана команды Лионеля Месси с днем рождения, сообщает «Советский спорт».

Аргентинскому футболисту исполнилось 32 года.

Помимо теплых слов в сторону нападающего сине-гранатовых, к посту было прикреплено видео с нарезками лучших моментов в карьере игрока.

«Мы наблюдали за тем, как ты взрослеешь. Мы скандировали твое имя», — гласит пост «Барсы».

Форвард оказался в системе «Барселоны» в 16 лет, однако его дебют состоялся в 2004 году, когда Месси исполнилось 17 лет.

В стане сине-гранатовых он завоевал четыре золота Лиги чемпионов.

Ранее игрок сборной Аргентины рассказал о праздновании дня рождения Месси.