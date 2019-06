«Барселона» опубликовала поздравительное видео ко дню рождения Месси

Официальный аккаунт каталонской «Барселоны» поздравил капитана команды Лионеля Месси с днем рождения, сообщает «Советский спорт».

Аргентинскому футболисту исполнилось 32 года.

Помимо теплых слов в сторону нападающего сине-гранатовых, к посту было прикреплено видео с нарезками лучших моментов в карьере игрока.

«Мы наблюдали за тем, как ты взрослеешь. Мы скандировали твое имя», — гласит пост «Барсы».

Форвард оказался в системе «Барселоны» в 16 лет, однако его дебют состоялся в 2004 году, когда Месси исполнилось 17 лет.

В стане сине-гранатовых он завоевал четыре золота Лиги чемпионов.

Ранее игрок сборной Аргентины рассказал о праздновании дня рождения Месси.

We've watched you grow up.

We've chanted your name.

✨ THE GREATEST ✨



Happy birthday, Leo #Messi! pic.twitter.com/oR66PAnBc2