Защитник «Лестера» может стать рекордным приобретением «Манчестер Сити»

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Руководство английского «Манчестер Сити» намерено предложить €90 млн за защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает Daily Mirror, «Ман Сити» также готовы обеспечить 26-летнему футболисту зарплату в виде £280 тысяч в неделю.

Помимо «горожан», на игрока «Лестера» также претендует и «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «манкунианцев» Уле-Гуннар Сульшер лично настаивает на подписании защитника.

В завершившемся сезоне англичанин принял участие в 32 матчах на клубном уровне, став автором трех забитых мячей.

По оценке Transfermarkt потенциальным покупателям придется отдать за футболиста €50 млн.

В том случае, если у «Манчестер Сити» получится приобрести Магуайра, он станет рекордным приобретением в мире футбола. Пока по этому показателю лидирует защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, который перешел в стан «красных» в 2018 году за €84,65 млн.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» и «Ман Сити» заинтересовались Калиду Кулибали.