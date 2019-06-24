Хабиб: дебют брата в UFC переносится на турнир в Москве

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов внес ясность в ситуацию вокруг его двоюродного брата Абубакара, передает «Советский спорт».

Родственник непобежденного россиянина не сможет выступить на турнире UFC в Абу-Даби.

«Дата дебюта в UFC для Абубакара Нурмагомедова переносится с турнира в Абу-Даби на турнир в Москве, который пройдет приблизительно в ноябре (еще не точная информация). Мы с командой сделали все, чтобы он выступил вместе с нами на UFC 242, но хирургическое вмешательство на руке не позволяет ему восстановится к сентябрю.

Как Абубакар Нурмагомедов сам говорит, это ему не помешает быть рядом и крепко держать знаменитую Папаху», — написал в инстаграме Хабиб.

Стоит отметить, что на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.

Ранее сообщалось, что Малиньяджи завершил карьеру после поражения Лобову.