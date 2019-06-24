В Госдуме призвали ФИФА и УЕФА отреагировать на антироссийскую акцию в Грузии

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Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался о поступке грузинских футбольных клубов.

Футболисты команд вышли на матчи национального первенства в майках с антироссийскими лозунгами.

«Я считаю, что ФИФА и УЕФА обязаны отреагировать на ситуацию, как минимум наложив штрафы, они должны заметить это. Иначе мы увидим огромное количество других политических, экономических лозунгов. ФИФА всегда говорит, что она вне политики и за чистый спорт, если они не отреагируют, то это станет примером для других, недовольных тем или иным развитием ситуации. К сожалению, спорт опять стал инструментом достижения политических целей.

Что касается российских ребят, бывших также в этих майках, их надо понять и простить. Потому что, играя в Грузии и получая зарплату от грузинских владельцев, практически невозможно выражать свою позицию по этому вопросу. Поэтому я бы не реагировал на наших ребят так жестко», — цитирует чиновника ТАСС.

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