Американский хореограф: хочу поработать с Загитовой
Американский хореограф Джоджо Гомез поделилась своим мнением о российской фигуристке Алине Загитовой, сообщает «Советский спорт».
Недавно она уличила Даниила Глейхенгауза в плагиате ее постановки для показательного номера Загитовой.
«Тот пост про плагиат не был адресован лично Алине. Она невероятно талантлива и прекрасна. Я бы с радостью обучила ее хореографии и потанцевала бы с ней. Но то, что сделал ее тренер – неприемлемо и непрофессионально», — отметила Гомез.
Это уже не первый раз, когда американские деятели искусства выражают признательность Загитовой.
Ранее сообщалось, что американская фигуристка вышла замуж за россиянина.