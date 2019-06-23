Американский хореограф: хочу поработать с Загитовой

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Американский хореограф Джоджо Гомез поделилась своим мнением о российской фигуристке Алине Загитовой, сообщает «Советский спорт».

Недавно она уличила Даниила Глейхенгауза в плагиате ее постановки для показательного номера Загитовой.

«Тот пост про плагиат не был адресован лично Алине. Она невероятно талантлива и прекрасна. Я бы с радостью обучила ее хореографии и потанцевала бы с ней. Но то, что сделал ее тренер – неприемлемо и непрофессионально», — отметила Гомез.

Это уже не первый раз, когда американские деятели искусства выражают признательность Загитовой.

Ранее сообщалось, что американская фигуристка вышла замуж за россиянина.