Легкоатлет поехал на Европейские игры ради российского флага

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Российский прыгун в высоту Илья Иванюк решил выступить на Европейских играх в Минске из-за российского флага, сообщает ТАСС.

Он мог поехать на коммерческий старт в Польше.

«Я сегодня почувствовал, что выступать в российской форме очень даже ответственно. Как говорит мой коллега Сергей Шубенков, выступать под белым квадратиком — это дело одно, и ты никому не обязан вроде бы. Но когда выступаешь за команду, тут совершенно все по-другому. Сегодня проходит коммерческий старт в польском Ополе, где довольно-таки неплохие призовые», — сказал Иванюк.

Также он отметил, что всех денег не заработаешь.

«Да и формат соревнований здесь очень интересный, хотелось в нем поучаствовать. Очень хотелось выступить наконец-то под российским флагом», — добавил россиянин.

Ранее Аверина выиграла два золота и бронзу на Европейских играх.