Сын Плющенко исполнил двойной сальхов на шоу в Японии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/35/12332035/RIAN_2512235.HR-pic905-895x505-25115.jpg">

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился новым видео с сыном, сообщает «Советский спорт».

На кадрах, опубликованных в интсаграме спортсмена, Плющенко-младший исполняет двойной сальхов во время шоу в Японии.

«Мне так приятно смотреть на то, как мой сын выступает перед японскими фанатами. Саппоро останется в моей памяти, как город, где он смог исполнить свой первый двойной прыжок в шоу», — подписал публикацию Плющенко.

Помимо фигуриста и его сына в шоу также выступали такие известные российские фигуристы, как Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева.

Ранее сообщалось, что хореограф олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой публично извинился за плагиат номера американки Джоджо Гомез и пригласил ее в Россию.