Конте объявил жене Икарди об отсутствии игрока в его планах

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Новый главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте не хочет оставлять форварда команды Мауро Икарди, сообщает «Советский спорт».

По информации Corriere dello Sport, наставник итальянского клуба сказал это жене и агенту нападающего Ванде Наре.

Вместо 26-летнего аргентинца Конте хочет приобрести нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. «Манкунианцы» хотят за игрока £75 млн.

Однако кандидатурой аргентинца заинтересовались такие европейские клубы, как туринский «Ювентус», римский «Рома» и неаполитанский «Наполи».

Контракт Икарди с «Интером» истекает 30 июня 2021 года.

В завершившемся сезоне футболист смог оформить 17 забитых мячей и отдать четыре результативные передачи в 29 встречах чемпионата Италии.

В Лиге чемпионов он сыграл в шести матчах, став автором четырех голов.

Ранее сообщалось, что «Сампдория» подписала нового игрока.