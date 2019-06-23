Конте объявил жене Икарди об отсутствии игрока в его планах
Новый главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте не хочет оставлять форварда команды Мауро Икарди, сообщает «Советский спорт».
По информации Corriere dello Sport, наставник итальянского клуба сказал это жене и агенту нападающего Ванде Наре.
Вместо 26-летнего аргентинца Конте хочет приобрести нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. «Манкунианцы» хотят за игрока £75 млн.
Однако кандидатурой аргентинца заинтересовались такие европейские клубы, как туринский «Ювентус», римский «Рома» и неаполитанский «Наполи».
Контракт Икарди с «Интером» истекает 30 июня 2021 года.
В завершившемся сезоне футболист смог оформить 17 забитых мячей и отдать четыре результативные передачи в 29 встречах чемпионата Италии.
В Лиге чемпионов он сыграл в шести матчах, став автором четырех голов.
Ранее сообщалось, что «Сампдория» подписала нового игрока.