Игрок сборной Венесуэлы поставил рекорд в матче Кубка Америки

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Полузащитник сборной Венесуэлы Дарвин Мачис поставил рекорд во время матча третьего тура Кубка Америки, сообщает «Советский спорт».

Венесуэльские футболисты сыграли с национальной командой Боливии, обыграв ее со счетом 3:1.

По информации Opta, хавбек открыл счет встречи уже на 75 секунде, что сделало его автором самого быстрого гола турнира в 21 веке.

До Мачиса самым быстрым голом отличился полузащитник Коста-Рики Хоан Венегас, забивший мяч в ворота сборной Колумбии на 88 секунде в 2016 году.

Ранее сообщалось, что сборная Венесуэлы обыграла Боливию и вышла в плей-офф Кубка Америки.