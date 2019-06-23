Загитова упала во время исполнения номера

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Алины Загитова упала во время выступления на японском шоу Fantasy on Ice, сообщает «Советский спорт».

Фигуристка не смогла устоять на ногах, выполняя лутц. После падения 17-летняя спортсменка еще пролежала некоторое время на льду.

Другие фигуристы, участвовавшие в шоу, а также зрители поддержали девушку аплодисментами. Позже двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю предложил фигуристке вновь исполнить лутц. Загитова согласилась. Во второй раз у нее все получилось чисто.

Помимо Загитовой на Fantasy on Ice выступают такие известные российские фигуристы, как Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Евгений Плющенко.

В 2018 году 17-летняя спортсменка смогла завоевать титул олимпийской чемпионки Игр 2018 года в Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что хореограф Загитовой принес извинения за украденный номер.