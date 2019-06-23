Игрок сборной Бразилии отметился голом вслепую в матче Кубка Америки
Форвард сборной Бразилии Роберто Фирмино стал автором вслепую забитого мяча в матче третьего тура Кубка Америки, сообщает «Советский спорт».
Бразильские футболисты сыграли против команды Перу со счетом 5:0.
Эпизод произошел на 19 минуте. Счет встречи был 1:0 в пользу бразильцев, когда голкипер перуанской сборной Педро Гальесе попытался выбить мяч от ворот. Однако у него это не получилось, и, вместо этого, он попал в Фирмино. От форварда мяч отлетел в штангу. Нападающий национальной команды Бразилии не растерялся и принял мяч, обыграв вратаря и оформив гол.
Перед тем, как бразилец запустил мяч в ворота, он отвернулся и стал автором гола вслепую.
Ранее капитан сборной Бразилии высказался о соперниках в плей-офф Кубка Америки.
#CopaAmerica— Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) 22 июня 2019 г.
¡GOOOOOOOL! Tras un error de Gallese Firmino aprovecha de poner el segundo del partido.
Perú ���� 0-2 ���� Brasil
⏱ Min. 20.
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