Игрок сборной Бразилии отметился голом вслепую в матче Кубка Америки

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Форвард сборной Бразилии Роберто Фирмино стал автором вслепую забитого мяча в матче третьего тура Кубка Америки, сообщает «Советский спорт».

Бразильские футболисты сыграли против команды Перу со счетом 5:0.

Эпизод произошел на 19 минуте. Счет встречи был 1:0 в пользу бразильцев, когда голкипер перуанской сборной Педро Гальесе попытался выбить мяч от ворот. Однако у него это не получилось, и, вместо этого, он попал в Фирмино. От форварда мяч отлетел в штангу. Нападающий национальной команды Бразилии не растерялся и принял мяч, обыграв вратаря и оформив гол.

Перед тем, как бразилец запустил мяч в ворота, он отвернулся и стал автором гола вслепую.

Ранее капитан сборной Бразилии высказался о соперниках в плей-офф Кубка Америки.