Защитник «Уфы» может стать игроком «Ромы»

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Румынский защитник «Уфы» Йонуц Неделчару может перейти в итальянскую «Рому», сообщает «Советский спорт».

По информации ProSportStory, одна из команд итальянского чемпионата уже сделала предложение российскому клубу по трансферу защитника.

В минувшем Неделчару сыграл за «Уфу» 28 матчей в российском чемпионате, где отметился голом и результативной передачей. Его соглашение с уфимским клубом действует до лета 2021 года.

По итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Уфа» стала 14-й командой, а в стыковых матчах с «Томью» сумела сохранить прописку в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» отказались от хавбека «Барселоны».