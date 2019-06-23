Комментатор Орлов высказался о желании Федуна отдать «Спартак» фанатам

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о владельце московского «Спартака» Леониде Федуне, передает «Советский спорт».

Федун в своем последнем интервью заявил, что хочет отдать команду в управление болельщикам в 2023 году.

«Это из области фантазий «как строить коммунизм». Был такой в советском периоде момент, когда люди начали выдвигать себя в директора предприятий. «Если б я был директором» — был такой лозунг. В главные режиссеры себя выставляли артисты.

Слушайте, ну это дело профессионалов. Это должны быть хорошие менеджеры, которые должны заниматься развитием той или иной отрасли. Поэтому когда говорят «народная» — это популизм, я в это не верю.

Говорите, Федун часто обещает изменения, но обычно ничего не происходит? Вы правильно заметили», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

Ранее Степашин заявил, что Федун — большой фантазер.