Комментатор Орлов высказался о желании Федуна отдать «Спартак» фанатам
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о владельце московского «Спартака» Леониде Федуне, передает «Советский спорт».
Федун в своем последнем интервью заявил, что хочет отдать команду в управление болельщикам в 2023 году.
«Это из области фантазий «как строить коммунизм». Был такой в советском периоде момент, когда люди начали выдвигать себя в директора предприятий. «Если б я был директором» — был такой лозунг. В главные режиссеры себя выставляли артисты.
Слушайте, ну это дело профессионалов. Это должны быть хорошие менеджеры, которые должны заниматься развитием той или иной отрасли. Поэтому когда говорят «народная» — это популизм, я в это не верю.
Говорите, Федун часто обещает изменения, но обычно ничего не происходит? Вы правильно заметили», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.