Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

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В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает «Советский спорт».

Бразильцы выиграли со счетом 5:0.

Уже на 12-й минуте Каземиро открыл счет голам бразильской команды. Затем Раберто Фирмино и Эвертон закрепили преимущество еще до перерыва. А во втором тайме Дани Алвес и Виллиан оформили окончательный разгром соперника. Отметим, что в компенсированное время бразильцы могли забивать шестой мяч с пенальти, но Педро Гальесе отбил удар Габриэла Жезуса.

Сборная Бразилии набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места. Перуанцы с четырьмя очками опустились на третью строчку, но еще не потеряли шансов на попадание в четвертьфинал.

Кубок Америки — 2019. Группа A. Третий тур

Перу — Бразилия — 0:5 (0:3)

Голы: 0:1 — Каземиро — 12, 0:2 — Фирмино — 19, 0:3 — Эвертон — 32, 0:4 — Дани Алвес — 54, 0:5 — Виллиан — 90.

Ранее чилийцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.