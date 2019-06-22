Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Кокорина в клубе

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможное продление контракта с нападающим Александром Кокориным, который находится в заключении в Бутырском СИЗО.

«Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения. Человек пока находится в СИЗО, потом должен последовать в колонию. Затем будут какие-то решения», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву рассказали об опасностях в колонии.