Глава ОКР высказался на тему допинга на Европейских играх

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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался на тему допинга на Европейских играх, передает ТАСС.

В Играх примут участие 3600 спортсменов из почти 50 стран, которые разыграют между собой 200 комплектов медалей.

«Планируется, что на Играх будет взято более 1000 проб, процесс допинг-контроля организован Всемирным антидопинговым агентством и их контр-партнерами из белорусского агентства. Наша команда участвует в Играх на общих основаниях, повышенных мер к нам не применяется.

Перед олимпийскими играми в Рио нам были поставлены условия по количеству проб, сейчас такого нет. Спортсменов из рисковых видов спорта будут подвергать большему количеству тестирований, из других видов спорта — меньше, но это нормальная работа», — заявил Поздянков.

Ранее Лукашенко объявил Европейские игры открытыми.