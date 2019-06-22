Агент Медведевой предсказал рекламный интерес с юниоркам Тутберидзе
Агент российской фигуристки Евгении Медевдевой Леван Матуа в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, что в следующем сезоне может повыситься интерес к юным воспитанницам Этери Тутберидзе.
Специалист подразумевал Александру Трусову и Анну Щербакову, которые владеют четверными прыжками.
«В наступающем сезоне, уверен, что интерес может появиться и к молодым девочкам — воспитанницам Этери Георгиевны.
Но на данный момент глобально для рекламодателя существуют два бренда в фигурном катании из действующих спортсменов: Женя и Алина. У обеих девочек есть команды, которые ими занимаются.
У многих других фигуристов нет менеджеров по работе с брендами из-за отсутствия интереса со стороны рекламодателя», — отметил Матуа.
Ранее сообщалось, что Медведева может зарабатывать десятки миллионов благодаря рекламе.