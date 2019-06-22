Агент Медведевой предсказал рекламный интерес с юниоркам Тутберидзе

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Агент российской фигуристки Евгении Медевдевой Леван Матуа в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, что в следующем сезоне может повыситься интерес к юным воспитанницам Этери Тутберидзе.

Специалист подразумевал Александру Трусову и Анну Щербакову, которые владеют четверными прыжками.

«В наступающем сезоне, уверен, что интерес может появиться и к молодым девочкам — воспитанницам Этери Георгиевны.

Но на данный момент глобально для рекламодателя существуют два бренда в фигурном катании из действующих спортсменов: Женя и Алина. У обеих девочек есть команды, которые ими занимаются.

У многих других фигуристов нет менеджеров по работе с брендами из-за отсутствия интереса со стороны рекламодателя», — отметил Матуа.

Ранее сообщалось, что Медведева может зарабатывать десятки миллионов благодаря рекламе.