Лукашенко объявил Европейские игры открытыми
II Европейские игры, которые пройдут в Минске, официально открыты, сообщает «Советский спорт».
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию церемонию открытия церемонии.
На церемонии присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Дорогие друзья. Наступила пора побед Белоруссии. Приветствуем гостей Минска. Тех, кто присутствует на стадионе «Динамо», и тех, кто смотрит трансляцию в других точках мира. Мы рады быть у истоках создания этого проекта. Мы счастливы возможности познакомить гостей Белоруссии с нашей страной. Здесь живут самые искренние и дружелюбные люди. Не могу не поблагодарить тех, кто в этот вечер радовал всех нас», — заявил глава государство.
В рамках соревнований состоятся соревнования по 15-ти летним видам спорта. На турнир прибыли атлеты из 50-ти стран.
Ранее сообщалось, что сборная России приняла участие в открытии Европейских игр в Минске.