Лукашенко объявил Европейские игры открытыми

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II Европейские игры, которые пройдут в Минске, официально открыты, сообщает «Советский спорт».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию церемонию открытия церемонии.

На церемонии присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Дорогие друзья. Наступила пора побед Белоруссии. Приветствуем гостей Минска. Тех, кто присутствует на стадионе «Динамо», и тех, кто смотрит трансляцию в других точках мира. Мы рады быть у истоках создания этого проекта. Мы счастливы возможности познакомить гостей Белоруссии с нашей страной. Здесь живут самые искренние и дружелюбные люди. Не могу не поблагодарить тех, кто в этот вечер радовал всех нас», — заявил глава государство.

В рамках соревнований состоятся соревнования по 15-ти летним видам спорта. На турнир прибыли атлеты из 50-ти стран.

Ранее сообщалось, что сборная России приняла участие в открытии Европейских игр в Минске.