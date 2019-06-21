Роналду высказался о победе в Лиге наций

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Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе команды в Лиге наций, передает «Советский спорт».

В финале турнира Португалия обыграла команду Голландии со счетом 1:0. В этой встрече Роналду отличиться не смог.

«Воспоминания никогда не забываются. Чемпионы и точка!» — написал футболист в инстаграме.

Стоит отметить, что Роналду оформил хет-трик в полуфинальном матче Лиги наций против Швейцарии (3:0).

Ранее новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что хочет помочь Роналду побить новые рекорды.