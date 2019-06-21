Хачанов проиграл в четвертьфинале турнира в Галле

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Российский теннисист Карен Хачанов уступил итальянцу Маттео Берреттини в четвертьфинале турнира в немецком Галле, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась победой итальянца в двух сетах со счетом 6:2, 7:6. Спортсмены провели на корте 1 час 31 минуту.

За финал Берреттини поборется с пробедителем пары Давид Гоффен (Бельгия) — Александр Зверев (Германия).

Ранее сообщалось, что Юлия Путинцева обыграла Наоми Осаку и вышла в третий круг турнира в Бирмингеме.

Теннис. Мужчины. Галле. 1/4 финала

Берреттини (Италия) — Хачанов (Россия) — 2:0 (6:2, 7:6)