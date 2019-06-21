Три европейских топ-клуба хотят подписать Коутинью

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Три европейских топ-клуба интересуются полузащитником каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщает «Советский спорт».

По информации инсайдера Танкреди Палмери, в тройку претендентов на хавбека входят французский «Пари Сен-Жермен» и два английских клуба — «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В составе «Барсы» Коутиньо выступает с января 2018 года. Сине-гранатовые отдали за трансфер игрока из «Ливерпуля» €145 млн.

В завершившемся сезоне бразилец защищал цвета «Барселонцев» в 54 матчах всех турниров, став автором 11 голов и пяти голевых передач. Контракт 26-летнего полузащитника с каталонцами истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль».