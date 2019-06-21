Конте докучает спортивному директору «Милана»

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Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аусилио поделился планами клуба относительно ближайшего летнего трансферного окна, сообщает «Советский спорт».

По информации La Gazzetta Dello Sport, новый главный тренер итальянского клуба Антонио Конте ведет активную деятельность в этой области.

«Конте звонит мне по десять раз в день с вопросами о трансферах. Мы подпишем трех или четырех игроков. В приоритете у нас качество, а не количество. На данном этапе нет смысла озвучивать имена. Могу только сказать, что я просматриваю игроков с потенциалом», — заявил Аузилио.

Сообщалось, что «Интер» хочет подписать игрока английского «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку с доплатой в обмен на Мауро Икарди. Трансфер форварда «манкунианцев» возможен только при условии, что миланский клуб сможет продать Икарди. Если это случится, Лукаку подпишут летом этого года

В завершившемся сезоне аргентинец лишился капитанской повязки. Также футболист не выходил на поле в течение шести месяцев. Причины этого неизвестны. За сезон-2018/19 он сыграл в 37 матчах, оформив 17 голов.

26-летнего Лукаку хочет подписать лично наставник «Интера». В минувшем сезоне игрок принял участие в 45 матчах, забив 15 мячей и отдав четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет купить игроков «Реала».