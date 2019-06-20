Овечкин получит почти миллион рублей в качестве пенсии

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет ежемесячно получать от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) пенсию, передает «Бизнес Online».

Согласно проведенной реформе, пенсия будет выплачиваться по достижении 62 лет за количество проведенных в регулярном чемпионате матчей. Овечкин будет ежемесячно получать 835 тысяч рублей ($13 тысяч).

Максимальная пенсия составляет $220 тысяч за участие в 820 матчах.

Овечкин выступает в НХЛ с 2004 года. В прошлом сезоне он впервые завоевал Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Овечкин победил в номинации «Лучшая хоккейная улыбка».