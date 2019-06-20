Овечкин получит почти миллион рублей в качестве пенсии
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет ежемесячно получать от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) пенсию, передает «Бизнес Online».
Согласно проведенной реформе, пенсия будет выплачиваться по достижении 62 лет за количество проведенных в регулярном чемпионате матчей. Овечкин будет ежемесячно получать 835 тысяч рублей ($13 тысяч).
Максимальная пенсия составляет $220 тысяч за участие в 820 матчах.
Овечкин выступает в НХЛ с 2004 года. В прошлом сезоне он впервые завоевал Кубок Стэнли.
Ранее сообщалось, что Овечкин победил в номинации «Лучшая хоккейная улыбка».