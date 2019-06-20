Бывший муж держал спортсменку в плену

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Полиция нашла пропавшую спортсменку Елену Рухляду, пропавшую несколько дней назад, передает «Советский спорт».

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Новосибирской области, 18 июня она была похищена бывшим мужем. Мужчина, ранее служивший в ОМОНе, пришел в квартиру спортсменки и обнаружил ее с другим. Угрожая ножом, он связал их. Экс-супругу он забрал с собой, посадил в машину и увез на берег реки Оби. После он на лодке доплыл вместе с ней до поселка Бибиха.

Там их и обнаружили сотрудники полиции. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело.

Рухляда является победительницей международных соревнований Ironman, призер чемпионатов мира по горному бегу в командном зачете.

Рухляда — победительница международных соревнований Ironman, призер чемпионатов мира по горному бегу в командном зачете.

Ранее сообщалось, что дом игрока сборной Испании ограбили во время матча.