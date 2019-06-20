Фьюри: в тяжелом весе теперь гонка двух лошадей

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Экс-чемпион мира в тяжелом весе англичанин Тайсон Фьюри считает предстоящий бой с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером самым важным событием в мире бокса, сообщает «Советский спорт».

По мнению британского боксера, после того как американец Энтони Джошуа уступил мексиканскому спортсмену Энди Руису, на статус лучшего боксера дивизиона претендуют лишь он и Уайлдер.

«Поединок с Уайлдером уже близко. Раньше в тяжелом весе была гонка трех лошадей. Теперь — двух. Я уже однажды побил Уайлдера, смогу сделать это снова! Уверен, что наш с ним бой станет самым большим событием в мире бокса», — цитирует Фьюри BoxingScene.

Первая встреча британца с Уайлдером прошла в конце 2018 года. Тогда поединок закончился ничьей по решению судей, что вызвало недовольство обоих боксеров. Спортсмены решили провести реванш.

Ожидается, что новый бой пройдет в первой половине 2020 года.

Ранее была названа дата следующего боя Александра Поветкина.