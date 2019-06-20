Сарри: хочу помочь Роналду побить новые рекорды

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Новый главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о том, чего ждет от сотрудничества с форвардом итальянского клуба Криштиану Роналду, сообщает «Советский спорт».

По мнению 60-летнего специалиста, он надеется, что сможет помочь игроку добиться новых рекордов.

«В лондонском «Челси» я тренировал сильных футболистов. Однако работа с Роналду — это новый, эмоциональный уровень. Шаг вперед. Мне бы очень хотелось помочь ему побить новые рекорды», — заявил новый наставник «Юве» на пресс-конференции.

Сообщается, что сразу после пресс-конференции Сарри вылетит в Грецию, где встретится с 34-летним португальцем. Там Роналду проводит свой отпуск.

Ранее сообщалось, Сарри определился с трансферными целями «Ювентуса».