Милиционерам Белоруссии запретили пользоваться российскими машинами
Милиционерам Минска, Белоруссии запретили использовать российские автомобили, сообщает «Советский спорт».
По информации телеграм-канал Nexta_tv, к таким мерам власти страны прибегли из-за старта II Европейских игр.
Органам правопорядка нельзя будет передвигаться по улицам в автомобилях марки ВАЗ.
Источник ссылается на документ, адресованный руководству Минского городского управления Департамента охраны Республики Белоруссии.
«В целях формирования и поддержания на высоком уровне положительного имиджа правоохранительных органов необходимо исключить нахождение на маршрутах патрулирования служебных транспортных средств марки ВАЗ», — сообщается в документе.
В качестве исключения милиционерам Минска разрешают использовать автомобили модели Lada Largus. Ограничение также было наложено на машины модели Chevrolet Niva.
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