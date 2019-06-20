Милиционерам Белоруссии запретили пользоваться российскими машинами

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Милиционерам Минска, Белоруссии запретили использовать российские автомобили, сообщает «Советский спорт».

По информации телеграм-канал Nexta_tv, к таким мерам власти страны прибегли из-за старта II Европейских игр.

Органам правопорядка нельзя будет передвигаться по улицам в автомобилях марки ВАЗ.

Источник ссылается на документ, адресованный руководству Минского городского управления Департамента охраны Республики Белоруссии.

«В целях формирования и поддержания на высоком уровне положительного имиджа правоохранительных органов необходимо исключить нахождение на маршрутах патрулирования служебных транспортных средств марки ВАЗ», — сообщается в документе.

В качестве исключения милиционерам Минска разрешают использовать автомобили модели Lada Largus. Ограничение также было наложено на машины модели Chevrolet Niva.

Ранее сообщалось,что Остон Мэттьюс станет лицом игры NHL 20.