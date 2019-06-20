Кенийская легкоатлетка оказалась мужчиной

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Дисквалифицированная за применение допинга в 2017 году кенийская легкоатлетка Шиейс Чепкосгей оказалась мужчиной, сообщает «Советский спорт».

По информации Nairobi News, спортсменка была арестована 4 июня.

В октябре 2016 года у Чепкосгей были обнаружены следы тестостерона, андростерона и этиохоланона в крови. После этого легкоатлетку отстранили от участия в турнирах на четыре года.

Также сообщается, что спортсменка выдавала себя за медсестру в одной из больниц Кении.

Тюремные надзиратели установили, что задержанная кенийка оказалась мужчиной.

«Да, я мужчина. Однако когда стал заниматься спортом, то в документах указал, что являюсь женщиной», — объяснил в ходе допроса Чепкосгей.

Суд состоится 21 июня.

Ранее сообщалось, что легкоатлет из России отстранен на четыре года из-за допинга.