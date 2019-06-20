Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ

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Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров завоевал награду «Харт Трофи» как самый ценный игрок сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В борьбе за приз россиянин с большим отрывом опередил форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

В регулярном сезоне-2018/19 Кучеров набрал 128 (41+87) очков в 82 матчах. Вместе с «Тампой» он выиграл регулярный чемпионат, но в первом раунде плей-офф команда всухую проиграла «Коламбус Блю Джекетс».

Кучеров стал четвертым российским хоккеистом, которому вручили эту награду. Ранее этот приз выигрывали Сергец Федоров, Александр Овечкин и Евгений Малкин.

В Лас-Вегасе проходит традиционная церемония вручения наград НХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.

Ранее была вручена награда лучшему тренеру сезона НХЛ.