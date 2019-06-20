Овечкин получил приз лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил приз лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
В прошедшем сезоне регулярного чемпионата Овечкин поразил ворота соперников 51 раз в 81 матче.
На втором месте с отрывом в одну шайбу расположился Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз». Тройку лучших снайперов замкнул Джон Таварес из «Торонто Мэйпл Лифс» (47 голов).
В Лас-Вегасе проходит традиционная церемония вручения наград НХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.
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