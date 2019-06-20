Глушаков и Комбаров посетили матч «Сочи»
Полузащитник Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров посетили товарищеский матч между «Сочи» и «Лучом», сообщает «Советский спорт».
Матч состоялся в Москве. Победа досталась команде из Сочи, дебютант Российской премьер-лиги (РПЛ) победил со счетом 2:0.
Информация об этом появилась в официальном сообществе «Сочи» в социальной сети «Вконтакте». СМИ сообщали, что в ближайшее время оба футболиста могут подписать контракт с этой командой.
19 июня стало известно, что «Спартак» расторг контракты с Глушаковым и Комбаровым.
Ранее сообщалось, что вслед за Глушаковым и Комбаровым «Спартак» покинет еще один игрок.