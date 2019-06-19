«ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара
«Пари Сен-Жермен» определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.
По информации источника, французский клуб готов продать футболиста за €300 млн. Отмечается, что подобную цену команды, претендующие на игрока, не смогут осилить.
«ПСЖ» может снизить цену, если покупатель будет готов включить в сделку одного из своих игроков.
В прошедшем сезоне бразилец принял участие 28 матчах на клубном уровне. В активе форварда 23 гола и 13 результативных передач.
Ранее нападающий «Барселоны» Лионель Месси сообщил президенту «Барселоны» о желании видеть Неймара в клубе.