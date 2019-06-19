Младший сын экс-вратаря СКА ответил на вопрос об убийстве матери

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Младший сын бывшего вратаря сборной России Максима Соколова пришел на похороны матери, передает сайт kp.ru.

Подозреваемый в ее убийстве 15-летний Арсений отказался отвечать на вопросы.

«Это тайна следствия, я ничего не комментирую», — ответил сын на вопрос о том, считаете ли он себя виновным в убийстве.

Трагедия в семье Соколова произошла 13 декабря в поселке Новая Романовка в Ленинградской области. В результате удара ножом скончалась жена экс-игрока. Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации.

Ранее видео похорон убитой жены экс-хоккеиста появилось в Сети.