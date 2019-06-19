Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны
Младший сын бывшего вратаря сборной России Максима Соколова появился на похоронах матери, передает kp.ru.
Церемония прощания прошла на одном из кладбищ Санкт-Петербурга. Отмечается, что младший сын Арсений находился в стороне от гроба, ближе всех к которому стоял экс-хоккеист.
Трагедия в семье Соколова произошла 13 декабря в поселке Новая Романовка в Ленинградской области. В результате удара ножом скончалась жена экс-игрока. Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации.
Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Ранее охранник коттеджного поселка, в котором живет семья Соколова, рассказал, что видел в день убийства жены хоккеиста.