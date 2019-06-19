Из дела Кокорина пропал стул, сообщает источник
Стул, которым игрок петербургского «Зенита» Александр Кокорин ударил чиновника Дениса Пака во время конфликта в кофейне в центре Москвы, пропал. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации источника, стул пропал, когда его переносили из одного кабинета в другой.
Судом было установлено, что он является орудием преступления, а потому — должен быть уничтожен.
8 мая Пресненским судом Москвы был внесен приговор Кокорину и его брату Кириллу, а также игроку «Краснодара» Павлу Мамаеву по делу об участии в двух драках в центре столицы. Братьев Кокориных осудили на полтора года тюремного заключения, тогда как Мамаева — на год и пять месяцев.
Ранее Кокорин попросил поместить его в одну камеру с братом.