Из дела Кокорина пропал стул, сообщает источник

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Стул, которым игрок петербургского «Зенита» Александр Кокорин ударил чиновника Дениса Пака во время конфликта в кофейне в центре Москвы, пропал. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, стул пропал, когда его переносили из одного кабинета в другой.

Судом было установлено, что он является орудием преступления, а потому — должен быть уничтожен.

8 мая Пресненским судом Москвы был внесен приговор Кокорину и его брату Кириллу, а также игроку «Краснодара» Павлу Мамаеву по делу об участии в двух драках в центре столицы. Братьев Кокориных осудили на полтора года тюремного заключения, тогда как Мамаева — на год и пять месяцев.

Ранее Кокорин попросил поместить его в одну камеру с братом.