Министр спорта Чувашии высказался о допинг-скандале

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Министр физической культуры и спорта Чувашии Михаил Богаратов прокомментировал скандал, связанный с нарушением антидопинговых правил, передает ТАСС.

Он сообщил, что Министерство физической культуры и спорта Чувашии намерено отстоять честь спортсменов.

«Применения допинга спортсменами нашей республики, мы считаем, нет. Мы примем все меры, чтобы защитить честь мундира чувашского спорта», — заявил Богаратов.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело расследование, в ходе которого было выяснено, что в одном из спортивных училищ Чувашии применялся допинг.

Ранее сообщалось, что ВФЛА встревожена информацией о допинговой ситуации в Чувашии.