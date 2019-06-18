Министр спорта Чувашии высказался о допинг-скандале
Министр физической культуры и спорта Чувашии Михаил Богаратов прокомментировал скандал, связанный с нарушением антидопинговых правил, передает ТАСС.
Он сообщил, что Министерство физической культуры и спорта Чувашии намерено отстоять честь спортсменов.
«Применения допинга спортсменами нашей республики, мы считаем, нет. Мы примем все меры, чтобы защитить честь мундира чувашского спорта», — заявил Богаратов.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело расследование, в ходе которого было выяснено, что в одном из спортивных училищ Чувашии применялся допинг.
Ранее сообщалось, что ВФЛА встревожена информацией о допинговой ситуации в Чувашии.