Порье пообещал нокаутировать Нурмагомедова
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье рассказал, чего ждет от поединка против обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, передает «Советский спорт».
Поединок Порье и Нурмагомедова состоится 7 сентября в Абу-Даби.
«Я сфокусирован на победе 7 сентября. Собираюсь шокировать весь мир и стать абсолютным чемпионом мира в лёгком весе. Чувствую, что нокаутирую Хабиба», — заявил боец в шоу Ариэля Хелвани.
Бой состоится в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 242.
Ранее чемпион UFC оценил шансы Хабиба в бою против Фергюсона.