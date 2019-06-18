Порье пообещал нокаутировать Нурмагомедова

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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье рассказал, чего ждет от поединка против обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, передает «Советский спорт».

Поединок Порье и Нурмагомедова состоится 7 сентября в Абу-Даби.

«Я сфокусирован на победе 7 сентября. Собираюсь шокировать весь мир и стать абсолютным чемпионом мира в лёгком весе. Чувствую, что нокаутирую Хабиба», — заявил боец в шоу Ариэля Хелвани.

Бой состоится в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 242.

Ранее чемпион UFC оценил шансы Хабиба в бою против Фергюсона.