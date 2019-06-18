СК возбудил дело по поводу гибели биатлониста в Крыму
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Крыму биатлониста Артемия Хасанкаева, сообщает «Советский спорт».
Хасанкаев погиб в Крыму, когда потерялся, отбившись от туристической группы.
«Возбуждено уголовное дело по факту наличия признаков преступления («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — сообщает Следственный комитет.
Биатлонист проводил сборы в Крыму.
Ранее Губерниев прокомментировал смерть 17-летнего биатлониста.