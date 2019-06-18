В Госдуме отреагировали на арест Платини
Вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал арест бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций, передает News.ru.
Об аресте Платини стало известно 18 июня. Однако сообщили, что экс-президент был задержан только для дачи свидетельских показаний.
«Этот арест может повлиять на все, и на отмену чемпионата мира в Катаре, который должен состояться в 2022 году, в том числе», — заявил Лебедев.
СМИ информировали, что Платини мог быть замешан в коррупционных схемах, благодаря которому Катар получил право проведения чемпионата мира по футболу — 2020.
Ранее представитель Платини рассказал подробности допроса экс-главы УЕФА.