В Госдуме отреагировали на арест Платини

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Вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал арест бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций, передает News.ru.

Об аресте Платини стало известно 18 июня. Однако сообщили, что экс-президент был задержан только для дачи свидетельских показаний.

«Этот арест может повлиять на все, и на отмену чемпионата мира в Катаре, который должен состояться в 2022 году, в том числе», — заявил Лебедев.

СМИ информировали, что Платини мог быть замешан в коррупционных схемах, благодаря которому Катар получил право проведения чемпионата мира по футболу — 2020.

Ранее представитель Платини рассказал подробности допроса экс-главы УЕФА.