Чемпион UFC оценил шансы Хабиба в бою против Фергюсона

<img src="//img.gazeta.ru/files3/239/12242239/dfdg-pic905-895x505-78386.jpg">

Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в средней весовой категории Роберт Уиттакер сравнил шансы на победу россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона в их возможном поединке, сообщил «Советский спорт».

«Я ставлю на Хабиба. Он способен валить соперников все пять раундов. Тони же уже удерживали в партере. Но легко не будет, Фергюсон умеет драться на спине.

Хабиб непрерывно атакует в партере. Другие же бойцы после того, как отправляют соперника на настил, начинают отдыхать в этой позиции», — сказал Уиттакер в подкасте своего тренера Grange TV.

Свою вторую защиту титула чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедов проведет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Его соперником станет канадец Дастин Порье.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не заинтересован в реванше с бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.