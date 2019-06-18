Чемпион UFC оценил шансы Хабиба в бою против Фергюсона
Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в средней весовой категории Роберт Уиттакер сравнил шансы на победу россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона в их возможном поединке, сообщил «Советский спорт».
«Я ставлю на Хабиба. Он способен валить соперников все пять раундов. Тони же уже удерживали в партере. Но легко не будет, Фергюсон умеет драться на спине.
Хабиб непрерывно атакует в партере. Другие же бойцы после того, как отправляют соперника на настил, начинают отдыхать в этой позиции», — сказал Уиттакер в подкасте своего тренера Grange TV.
Свою вторую защиту титула чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедов проведет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Его соперником станет канадец Дастин Порье.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не заинтересован в реванше с бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.