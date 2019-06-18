В Кремле высказались об аресте Платини
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о задержании бывшего главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
Француз был арестован 18 июня по делу о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Сейчас он находится под стражей в пригороде Парижа Нантере.
«Я не могу это никак комментировать, это вопрос тех органов, которые взяли его под стражу. Нам ничего не известно, тем более, это не вопрос Кремля», — цитирует Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь напомнил, что страна гордится проведением домашнего чемпионата мира 2018 года.
Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на арест Платини.