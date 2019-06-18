Украинский футболист не исключает переезда в российский клуб

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Защитник греческого клуба ПАОК украинец Евгений Хачериди прокомментировал информацию о переходе соотечественника Ярослава Ракцикого в петербургский «Зенит», сообщает «Советский спорт».

Футболист также добавил, что и сам не против перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

«С Ракицким мы не поддерживаем отношений, никогда не общался. Разве что в сборной. Как мне кажется, он парень вообще нормальный, посмеяться, поулыбаться. А переход в «Зенит»... У него есть право играть, где он хочет. Не в курсе ситуации с «Шахтером», но «Зенит» — достойная команда. Предложили, наверное, хорошую зарплату. Команда играет в Лиге чемпионов. Да, это Россия, но если говорить о политике… она для меня вообще в стороне», — заявил Хачериди.

Он также отметил, что в первую очередь футбол — это его работа, от которой он хочет получать деньги.

«Не знаю, перешел бы я в Россию или нет. Наверное, если будет только одно предложение и из России, то да. Надо же как-то семью кормить. А если будет, например, еще предложение из Турции, я, конечно, предпочту ее. Из России предложений не было никогда, только разговоры», — сказал Хачериди в интервью ютуб-каналу «Зе Интервьюер».

Ранее сообщалось, что украинский вратарь перейдет в «Реал».