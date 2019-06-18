Семак не смог вспомнить имена игроков «Зенита» за 10 секунд

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не смог назвать всех игроков команды за 10 секунд в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщает «Советский спорт».

Наставник сине-бело-голубых не смог выполнить одно из заданий передачи. За отведенное время он смог назвать лишь голкиперов и защитников питерской команды.

Однако при таких же условиях у Семака получилось вспомнить имена все своих восьми детей.

В завершившемся сезоне «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевав путевку в Лигу чемпионов.

Ранее Семак рассказал о праздновании чемпионства «Зенита» в самолете.