Семак не смог вспомнить имена игроков «Зенита» за 10 секунд
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не смог назвать всех игроков команды за 10 секунд в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщает «Советский спорт».
Наставник сине-бело-голубых не смог выполнить одно из заданий передачи. За отведенное время он смог назвать лишь голкиперов и защитников питерской команды.
Однако при таких же условиях у Семака получилось вспомнить имена все своих восьми детей.
В завершившемся сезоне «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевав путевку в Лигу чемпионов.
Ранее Семак рассказал о праздновании чемпионства «Зенита» в самолете.