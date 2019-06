В Сети появились фото задержания стрелка на чемпионском параде «Торонто»

Фотографии задержания открывшего огонь во время чемпионского парада клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) появились в Сети, сообщает «Советский спорт».

Снимки были опубликованы в твиттере канадского журналиста Криса Пангилинана. Их сделал один из участников победного шествия.

По сообщениям полиции в результате стрельбы пострадали двое. Их доставили в больницу с тяжелыми травмами, однако жизни пострадавших ничто не угрожает.

Для «Торонто» это первый чемпионский титул турнира в истории клуба. Канадская команда смогла обыграть «Голден Стейт Уорриорз» в четвертом матче плей-офф НБА 14 июля.

Ранее сообщалось, что на чемпионском параде «Торонто» ожидается около 2 млн зрителей.

#BREAKING: A photo provided to CP24 by a viewer shows Toronto Police take down a suspect outside Toronto Eaton Centre moments after the shooting at the Raptors celebration occurred. 2 TTC Special Constables also assisted. You can see the gun in the hand of a TPS officer. pic.twitter.com/3EZT3mPVAZ