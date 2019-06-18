Порье хочет завершить бой с Нурмагомедовым меньше чем за пять раундов
Главный соперник русского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC)американец Дастин Порье дал комментарий относительно предстоящего боя, передает «Советский спорт».
Спортсмен хочет досрочно победить россиянина. Он ожидает, что сможет завершить бой быстрее, чем в пяти раундах.
«Я планирую не просто побить Хабиба. Я собираюсь его остановить», — приводит слова Порье ESPN.
Поединок пройдет 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.
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