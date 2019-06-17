«Манчестер Юнайтед» нашел замену Погба в «Барселоне»

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«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретение полузащитников «Барселоны» Филиппе Коутиньо и Ивану Ракитичу, передает «Советский спорт».

По информации El Mundo Deportivo, футболисты могут стать заменой французскому хавбеку Полю Погба, который заявил о желании перейти в другой клуб. Отмечается, что руководство «красных дьяволов» не хочет расставаться с игроком, однако рассматривает варианты трансфера полузащитника.

Ранее сообщалось, что болельщики «Манчестер Юнайтед» не хотят видеть Погба в команде.