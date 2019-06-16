Гончаренко рассказал о настрое футболистов ЦСКА на новый сезон
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о настрое футболистов на новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».
16 июня армейцы прошли медосмотр перед первым сбором, который пройдет в Ватутинках. Перед новым сезоном чемпионата России ЦСКА еще примет участие в Кубка Париматч Премьер.
«Наверное, всем футболистам хочется отдыхать чуть побольше, но для работы это ощущение очень хорошее. Ребята с отличным настроением вышли на тренировку, пусть пока и в таком малочисленном составе. Все понимают, что настало время серьезной работы.
Свобода была в отпуске, сейчас футболисты должны быть озабочены питанием, отдыхом и тренировками. Мы проводим два занятия, затем у нас ужин, и мы остаемся здесь, на базе, чтобы подготовиться к завтрашней тренировке», — приводит слова специалиста пресс-служба команды.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» готов продать Влашича ЦСКА.