Фьюри во втором раунде одержал победу над Шварцем
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, WBA и IBO британец Тайсон Фьюри победил в титульном бою против немца Тома Шварца, передает «Советский спорт».
Поединок за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился в конце второго раунда.
Непобежденный Фьюри сначала отправил в нокдаун Шварца, после чего добил соперника техническим нокаутом.
Стоит отметить, что для Шварца это первое поражение в 25 боях.
Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом тяжелом весе.