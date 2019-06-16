Фьюри во втором раунде одержал победу над Шварцем

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, WBA и IBO британец Тайсон Фьюри победил в титульном бою против немца Тома Шварца, передает «Советский спорт».

Поединок за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился в конце второго раунда.

Непобежденный Фьюри сначала отправил в нокдаун Шварца, после чего добил соперника техническим нокаутом.

Стоит отметить, что для Шварца это первое поражение в 25 боях.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом тяжелом весе.