Концерт группы «Ленинград» испортил поле стадиона «Спартака»

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Поле домашнего стадиона московского «Спартака» пострадало после концерта группы «Ленинград», передает Sport24.

«Практически половина поля визуально серьезно пострадала после выступления «Ленинграда». Пока сложно делать выводы, насколько серьезен ущерб. Картина станет более ясной, когда свое слово скажет агроном арены», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам столичного клуба.