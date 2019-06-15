Экс-футболист сборной России баллотируется в Думу

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Экс-футболист сборной России, московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин​ зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы, сообщает «Советский спорт».

Об этом спортсмен объявил в своем фейсбуке.

«Я зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую Думу VII созыва по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят районы: Арбат, Пресненский и Хамовники. Мне необходима поддержка жителей в реализации главных целей, которые я ставлю перед собой – развивать детский и юношеский спорт в Москве, а также обеспечивать для всех москвичей возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Благоустройство комфортных, безопасных и чистых дворов для занятий спортом, для отдыха и проведения досуга – моя главная задача.

Я верю, что нашими общими усилиями жизнь в Москве станет лучше.В свою очередь, я обещаю, что обращения жителей никогда не будут мной игнорироваться и всегда будут иметь приоритетное значение. Очень надеюсь на вашу поддержку, ведь только с ней мои идеи смогут воплотиться в жизнь!» — написал бывший футболист.

Булыкин завершил карьеру в 2016 году.

Ранее в Госдуме отреагировали на расширение РПЛ.